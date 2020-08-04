شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديوهات شبيهه بانفجار نووي في مرفأ بيروت للحظات الانفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فيديوهات شبيهه بانفجار نووي في مرفأ بيروت للحظات الانفجار . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. فيديوهات شبيهه بانفجار نووي في مرفأ بيروت للحظات الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.