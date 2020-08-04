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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. شاهد صور لمرفأ لبنان قبل الانفجار وبعده .. كيف كان وكيف أصبح ( مستجدات طارئة ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفاد مرصد الزلازل الأردني بأن انفجار بيروت يعادل هزة بقوة 4.5 درجات على ريختر.
من جهته، قال وزير الصحة اللبناني: إن انفجار بيروت أسفر عن سقوط 27 قتيلًا وأكثر من 2500 جريح حتى الآن.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن حريقًا كبيرًا اندلع اليوم في العنبر رقم 12 بالقرب من إهراءات القمح في مرفأ بيروت في مستودع للمفرقعات، وسُمع دوي انفجارات قوية في المكان ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات لا يحصى، وأن فرق الإسعاف تعمل على إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات، في حين تعمل فرق الجيش والقوى الأمنية اللبنانية على تسهيل حركة السير لإفساح المجال أمام سيارات الإسعاف والدفاع المدني للتحرك.
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