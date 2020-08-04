شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق إسرائيلي على انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
في أول تعليق نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).
وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.
من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.
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