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أول تعليق إسرائيلي على انفجار مرفأ بيروت

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عدن - ياسمين التهامي -  

في أول تعليق نفي مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز" وجود أي علاقة لإسرائيل بالانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم (الثلاثاء).

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إسرائيل ليس لها أي علاقة بالانفجار.

من ناحيته، رجح وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي أن يكون الانفجار ناتجاً عن حريق في المرفأ.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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