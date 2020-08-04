قوات الحزام الأمني تلقي القبض على متهم قام بإطلاق النار على أحد الجنود وإصابة طفل اخر في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / خاص تمكنت قوات الحزام الأمني من القبض على شخص قام بإطلاق النار على أحد جنود القطاع الثامن وإصابة طفل آخر في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن Advertisements بعد تلقي معلومات و بلاغا عملياتي قامت قوات القطاع الثامن بقيادة النقيب كرم المشرقي بالتحرك والقبض على المتهم (ن.م.ع.ش) في من منطقة الممدارة بعد قيامه بفتح النيران على الجندي حمدي صالح وإصابته بثلاث طلقات نارية كما أدى إطلاق النار إلى إصابة الطفل مهيب نضال البالغ من العمر 12 سنه بمديرية الشيخ عثمان هذا وقد تم التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه .

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