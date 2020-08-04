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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يثني على جهود رجال الأمن بمديرية الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
اثنى محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بجهود رجال الأمن والشرطة بمديرية الخوخة وما يحققونه من إنجازات أمنية ملحوظة والتي ساهمت وبشكل كبير في استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأكد المحافظ، خلال زيارته، اليوم، ومعه مدير شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، إلى مقر إدارة أمن مديرية الخوخة، حرص السلطة المحلية واهتمامها برجال الامن والشرطة..مثمناً دورهم الإيجابي والمتميز في إعادة تطبيع الحياة بالمديرية.
من جانبه اكد مدير شرطة المحافظة، أن الشرطة صمام الأمان والحصن المنيع في استقرار اي بلد وحجر الأساس في التنمية المستدامة لخدمة الوطن والمواطن.
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