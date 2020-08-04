محادثات بين الحكومة والحوثيين لإتمام عملية تبادل أسرى بإشراف الصليب الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن محادثات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي من أجل إطلاق عدد من الأسرى.



ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن رئيس بعثة الصليب الأحمر إلى اليمن، فرانز راوخنشتاين، قوله: إن ”الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد مهم من المحتجزين، ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق“.

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وأضاف: ”نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة“.

وأكد روخنشتاين أن ”اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجستيا ومرافقة الأطراف“، موضحا: ”لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات“.

ولم يوضح روخنشتياين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. كما لم يصدر عن الطرفين أي تعليق بشأن تلك المحادثات.

وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي اتفقوا في شباط/فبراير الماضي، في العاصمة الأردنية عمان، على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.