شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة هي الاولى من نوعها.. يمني يطلق زوجته عبر الواتساب.. و"المفاجأة" في السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، قصة يمنية طلقها زوجها عبر "الوتساب"، كأول زوج يمني يكافئ زوجته بـ"الطلاق الرقمي"، بعد أن تجرعت مرارة إساءته لها.

وقال النشطاء أن المواطنة سحر سالم، التي تنحدر من العاصمة المؤقتة عدن، تجرعت مرارة إساءة زوجها الذي ينتمي لمحافظة الضالع، ليتخلى عنها وطفلها في وقت كانت فيه بأمس الحاجة إلى من يساندها بسبب مرض ألمّ بها نتيجة المخاض. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وبين النشطاء أن سحر اصيبت-وفقا لمصادر طبية- بمرض يسمى"الناسور الولادي". جدير بالذكر أن مرض الناسور الولادي يصيب عشرات اليمنيات، دون وجود احصائية رسمية دقيقة تبين حجم المرض.

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