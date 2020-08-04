شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفجار عنيف وسط بيروت وسقوط ضحايا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دوى انفجار عنيف وسط بيروت بلبنان اسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وقالت وسائل إعلام لبنانية أن مخزن مفرقعات في أحد المستودعات بالمرفأ انفجر مما تسبب وقوع عدد كبير من الإصابات وأضرار مادية فادحة.

ونشرت وسائل الإعلام مشاهد أولية للحظات الإنفجار. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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