شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مئات القتلى والجرحى في انفجا بيروت ( فيديو وتفاصيل طارئة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر اعلامية قبل قليل سقوط مئات القتلى والجرحى نتيجة الانفجار المرعب الذي شهدته العاصمة اللبناينة بيروت مساء اليوم .

وأشات المصادر ان الانفجار استهدف مرفأ يعتقد انه يحتوي على مخازن أسلحة تابعة لحزب الله .

ودوى صوت انفجار كبير فى العاصمة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حسبما جاء فى أنباء عاجلة أكدتها وكالات إعلامية عديدة. وذكرت قناة "LBCI" الفضائية اللبنانية، أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط فى بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريرى، وسمعت أصداؤه فى أرجاء العاصمة".

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وأكدت القناة اللبنانية أن الحريرى بخير ويتابع اتصالاته.

وبحسب المعلومات الأولية التى نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أشارت إلى أن الانفجار وقع فى العنبر رقم 12 فى مرفأ بيروت، ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.