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عدن - ياسمين التهامي - وكالة: محادثات بين الحكومة والحوثيين لإتمام عملية تبادل أسرى !

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جديد اب برس

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي يجرون حاليا مباحثات من أجل إطلاق عدد "هام" من الأسرى. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، إن “الأطراف تتحدث اليوم عن إطلاق سراح عدد هام من المحتجزين ولكن ما زال يتوجب الاتفاق على اللوائح والتطبيق”. وأضاف: "نحن نعمل عن قرب مع كافة الأطراف هذه الأيام لتحقيق ذلك. ونأمل أن يحدث ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة". وأكد أن "تللجنة الدولية للصليب الأحمر ستكون بالطبع مستعدة لتنفيذ الأمر لوجيستيا ومرافقة الأطراف” موضحا “لكن لا يزال يتوجب إنهاء بعض الاتفاقات". ولم يوضح روخنشتياين عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم. وكان ممثلون عن الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين اتفقوا في شباط/فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمان على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع. وكان ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون عقدوا منتصف كانون الثاني يناير من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. ووافق الطرفان في محادثات السويد التي جرت عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، وسلموا لوائح بأسماء هؤلاء الى وسيط الامم المتحدة.