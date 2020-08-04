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عدن - ياسمين التهامي - قناة لبنانية تكشف حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في انفجار بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ قناة لبنانية النقاب عن حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في انفجار بيروت، مساء اليوم الثلاثاء. نقلت قناة "OTV" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب في مرفأ بيروت. مصادر مطلعة مقربة من حزب الله لل otv: لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ — OTV Lebanon (@OTVLebanon) August 4, 2020 وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات. قناة لبنانية النقاب عن حقيقة استهداف إسرائيل لأسلحة تابعة لـ"حزب الله" في انفجار بيروت، مساء اليوم الثلاثاء. نقلت قناة "OTV" اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب في مرفأ بيروت. مصادر مطلعة مقربة من حزب الله لل otv: لا صحة لكل ما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة لحزب الله في المرفأ — OTV Lebanon (@OTVLebanon) August 4, 2020 وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، متسببًا في سقوط مصابين وخسائر مادية كبيرة. وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت وأدى إلى احتراقه بسبب المفرقعات داخله، كما أسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وتضرر المنازل والسيارات.

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