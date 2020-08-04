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عدن - ياسمين التهامي - أزمة خانقة للسيولة المالية في سقطرى وتكدس القمائم في الشوراع !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مدن محافظة أرخيبل سقطرى أزمة خانقة في السيولة المالية. وقال مصدر محلي لـ "الموقع بوست" إن اختفاء السيولة المالية وشحتها تسبب في وقوف المواطنين في طوابير أمام بوابات محلات الصرافة. وأشار المصدر إلى تردي الخدمات في الأرخبيل وتكدس القمائم بالشوارع في ظل سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة. وتشهد سقطرى تردي للخدمات منذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقر السلطة المحلية في الارخبيل منذ يونيو الماضي. مدن محافظة أرخيبل سقطرى أزمة خانقة في السيولة المالية. وقال مصدر محلي لـ "الموقع بوست" إن اختفاء السيولة المالية وشحتها تسبب في وقوف المواطنين في طوابير أمام بوابات محلات الصرافة. وأشار المصدر إلى تردي الخدمات في الأرخبيل وتكدس القمائم بالشوارع في ظل سيطرة مسلحي المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة. وتشهد سقطرى تردي للخدمات منذ سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي على مقر السلطة المحلية في الارخبيل منذ يونيو الماضي.

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