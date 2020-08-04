عادت الكهرباء إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بشكل تدريجي مساء الاثنين، بعد خروج جميع محطات توليد التيار الكهربائي عن الخدمة؛ بسبب "أعطاب فنية"، منذ صباح يوم الإثنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، "إن محطات توليد الكهرباء بالعاصمة عدن عادت بشكل تدريجي للعمل".



وأضاف على صفحته بـ"فيسبوك" إن محطات توليد الكهرباء (عددها 5) في العاصمة المؤقتة محافظة عدن "خرجت عن الخدمة بالكامل، بسبب أعطاب فنية في أكثر من موقع، منذ التاسعة صباحا".



وأشار: "أن المهندسين والفنيين في مؤسسة كهرباء عدن يعملون بشكل متواصل لإصلاح الخلل، من أجل إعادة المنظومة إلى العمل يشكل كلي خلال الساعات القادمة".



ووصلت مساء أمس سفينة تحمل على متنها شحنة الديزل المخصص لمحطات الكهرباء والمقدرة ب 16 ألف طن، عقب تحذير أطلقه "المسبحي"، الأحد الماضي من توقف تام لخدمة الكهرباء في عدن الأربعاء؛ بسبب نفاد مادة البنزين المستخدمة في محطات التوليد.



وتعاني عدن من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، تبلغ ذروتها مع ارتفاع درجة حرارة الصيف، وهي مشكلة سنوية يواجهها المواطنون، في الوقت الذي تنقطع الكهرباء للعام السادس على التوالي في غالبية المحافظات اليمنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خروجها عن الخدمة كلياً.. - عودة تدريجية للكهرباء بعدن ووصول سفينة وقود للمحطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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