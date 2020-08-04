الضالع.. قناصة المليشيات الحوثية تستهدف مواطنة وسط منزلها في مدينة الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الضالع - الخليج 365



أصيبت امرأة تدعى ”مَوَدَّة الأيوبي“ تبلغ من العمر نحو 22 عاماً بإصابة خطيرة في الرأس إثر عملية قنّص تعرضت لها صباح اليوم وسط منزلها الكائن في عزلة مَرخَزَة جنوبي مدينة الفاخر، قامت بها قناصة المليشيات الحوثية المتمركزة في تباب النُبَيجَات غرب المدينة.

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وقالت مصادر من أهالي الضحية بحسب «المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» إنها تعرضت لطلق ناريّ من قبل قناص حوثي عند الساعة السادسة صباحاً ليومنا هذا الثلاثاء أثناء قيامها بإعداد وجبة الإفطار لأفراد عائلتها، وقد تمَّ إسعافها إلى المستشفى على الفور بعد أن فَجّرت الرصاصة رأسها.

د. سميح حزام المشرف العام للمستشفى الميداني سناح مدير الشؤون الطبية في ألوية المقاومة الجنوبية، تحدث أيضاً لـ«المركز» إن المواطنة ”مَوَدَّة الأيوبي» أتت إلى المستشفى فاقدةً للوعي وتعاني من إصابة خطيرة، وقد اخترق الطلق الناريّ مقدمة الرأس ليخرج من الجانب الخلفي للجمجمة، وتم تحويلها إلى مستشفى النصر بعد أن أجريت لها الإسعافات الأولية ومن ثم إلى العاصمة عدن لخطورة حالتها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيّام قليلة من قيام قناصة المليشيات الحوثية باستهداف خمس نساء بينهنّ طفلة، في عمليات قنّص متفرقة استهدفتهنّ في مناطق مُريس وهِجار ومنطقة حَجْر شمال غرب محافظة الضالع، أدَّت إلى مقتل عدد منهنّ فيما لايزال البعض الآخر يخضعنّ للعلاج في مشافي الضالع والعاصمة عدن.