ضبط متهمين بإختلاس مائة وعشرين مليون ريال بينهم مواطن مصري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء من القاء القبض على مجموعة من المتهمين باختلاس مبلغ مائة وعشرين مليون ريال يمني .

وأكد مصدر أمني أن مباحث العاصمة ضبطت المتهم ” عبد المحسن محمد محمود السيد ” – 41 عاما – مصري الجنسية ، والصادر بحقه أمر ضبط قهري من النيابة ، بتهمة خيانة الأمانة.

وأوضح أن المتهم يعمل مديرا لشركة سماء النيل الطبية.

وقد تقدم مالك الشركة بشكوى ضد المتهم باختلاس مبلغ مائة وعشرين مليون ريال يمني .

وبعد أن قام البحث بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات؛ ثبت أن المتهم قام ومعه آخرون ( تم ضبطهم ) بالتلاعب في حسابات الشركة، واختلاس المبلغ المذكور في عدد من عمليات التلاعب التي قام بها مع بقية المتهمين منذ بداية العام 2019 م .

وقد ثبت ذلك من خلال إطلاع المختصين في البحث الجنائي وبإذن من النيابة على حسابات المتهم في عدد من شركات الصرافة والتحويل .

وقد أحيل المتهمون للنيابة.