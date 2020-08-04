ضبط متهمين بإختلاس مائة وعشرين مليون ريال بينهم مواطن مصري

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة صنعاء من القاء القبض على مجموعة من المتهمين باختلاس مبلغ مائة وعشرين مليون ريال يمني .
وأكد مصدر أمني أن مباحث العاصمة ضبطت المتهم ” عبد المحسن محمد محمود السيد ” – 41 عاما – مصري الجنسية ، والصادر بحقه أمر ضبط قهري من النيابة ، بتهمة خيانة الأمانة.
وأوضح أن المتهم يعمل مديرا لشركة سماء النيل الطبية.
وقد تقدم مالك الشركة بشكوى ضد المتهم باختلاس مبلغ مائة وعشرين مليون ريال يمني .
وبعد أن قام البحث بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات؛ ثبت أن المتهم قام ومعه آخرون ( تم ضبطهم ) بالتلاعب في حسابات الشركة، واختلاس المبلغ المذكور في عدد من عمليات التلاعب التي قام بها مع بقية المتهمين منذ بداية العام 2019 م .
وقد ثبت ذلك من خلال إطلاع المختصين في البحث الجنائي وبإذن من النيابة على حسابات المتهم في عدد من شركات الصرافة والتحويل .
وقد أحيل المتهمون للنيابة.
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