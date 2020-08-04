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المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت حيس جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365 

أخمدت القوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة. 

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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية المتمركزة في الشمال الشرقي داخل مزرعة قاسم حسين ومن جهة الشمال في قرية بيت بيش ووادي نخلة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في وسط المدينة. 

وأكد المصدر على سرعان ما تعاملت الوحدات المرابطة لتأمين حياة المدنيين والتابعة للواء السابع عمالقة مع مصادر النيران حتى تمكنت من أخمادها. 

يذكر المليشيات الحوثية قصقت مناطق سكنية في مديرية الدريهمي ضمن خروقاتها للهدنة الأممية، ولكن القوات المشتركة حددت مصادر النيران واخمدتها.  

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