شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء في هذه اللحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء في هذه اللحظات امطار غزيرة على مناطق متفرقة في امانة العاصمة مصحوبا بعاصفة رعدية.

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وقالت مصادر محلية ان الامطار تعم معظم احياء العاصمة صنعاء مساء اليوم الثلاثاء يرافقه صواعق رعدية ورياح شديدة.

وافادت المصادر ان الامطار المتواصلة التي تشهدها صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية ادت الى سيول جارفة خلفت خسائر بشرية ومادية في عدد من المناطق اليمنية.

وذكرت مصادر محلية ان جزء من سور صنعاء القديمة في الجهة الجنوبية انهار جراء غزارة الامطار المتواصلة التي شهدتها صنعاء امس الاثنين.

وأوضحت المصادر إن الانهيار في الجزء الجنوبي من السور ما تسبب في تضرر منزل يقع خلف السور.