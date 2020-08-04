اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء في هذه اللحظات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء في هذه اللحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء في هذه اللحظات امطار غزيرة على مناطق متفرقة في امانة العاصمة مصحوبا بعاصفة رعدية.

 

 

 

 

Advertisements

 

وقالت مصادر محلية ان الامطار تعم معظم احياء العاصمة صنعاء مساء اليوم الثلاثاء يرافقه صواعق رعدية ورياح شديدة.

 

وافادت المصادر ان الامطار المتواصلة التي تشهدها صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية ادت الى سيول جارفة خلفت خسائر بشرية ومادية في عدد من المناطق اليمنية.

وذكرت مصادر محلية ان جزء من سور صنعاء القديمة في الجهة الجنوبية انهار جراء غزارة الامطار المتواصلة التي شهدتها صنعاء امس الاثنين.

وأوضحت المصادر إن الانهيار في الجزء الجنوبي من السور ما تسبب في تضرر منزل يقع خلف السور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ماذا يحدث بالعاصمة صنعاء في هذه اللحظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا