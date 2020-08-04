شكرا لقرائتكم خبر عن رسمة لصدام حسين تحيل شابًا تونسيًا للتحقيق لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت رسمة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على جدار منزل ناشط تونسي في إحالته للتحقيق. Advertisements ومثل الناشط بالمجتمع المدني، محمد الصالح الغربي، أمس الإثنين، أمام النيابة العامة بتونس. وأفاد الناشط في التحقيق بأنه رسم صورة صدام حسين لأنه يعتبره رمزا عربيّا، وأن رسم الصورة لم يكن بخلفيات سياسية.

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