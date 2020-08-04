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صنعاء - ياسمين الخيامي - بجمال يأخذ الألباب.. الفنانة منال المليكي تطل على جمهورها بزي يمني عريق من قلب القاهرة.. (شاهد الصور)

بعد انقطاع دام طويلاً، تعود الفنانة اليمنية منال المليكي لتطل على جمهورها من خلال مجموعة صور تستعرض بها زياً شعبياً من محافظة تعز.

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وظهرت الفنانة منال المليكي بهذا الزي بعد سلسلة من الأزياء التي تجسد بها تنوع الفلكلور اليمني بالثياب الذي يشتهر بتنوعه من منطقة إلى أخرى.

ويأتي ذلك ضمن عملها في مؤسسة ثقافية فنية يمنية مقرها العاصمة المصرية القاهرة، تعنى بإظهار الموروث اليمني والفني بأبهى صوره، وتعمل جاهدةً على ربط اليمنيين في المهجر بوطنهم الأم من خلال الحفاظ على تقاليدهم وموروثهم، وتسهيل الحصول عليه لمن يرغب، وتوفير كل متطلبات المناسبات اليمنية التي تحتاج لصبغها بالطابع اليمني للأزياء.

وقد مثلت مؤسسة أزياء ملكة سبأ التي يرأسها الفنان المبدع محمد سبأ، نقلة نوعية للفنون والموروث اليمني، ورابطا قويا للمغتربين يشدهم لتراثهم وموروثهم وفنهم العريق.

وقد كتبت إدارة المؤسسة في تعريف هذا الزي الذي تستعرضه الفنانة منال المليكي، نبذة مطولة عنه ننشره فيما يلي:

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اليوم نقدم لكم أهم الأزياء التي تشتهر بها محافظة تعز وهو زي جبل صبر الأصلي والذي تطور عنه الزي الصبري الأسود المعروف حاليا بزي جبل صبر المخطط .

بعد جهود كبيرة قمنا بإعادة إنتا النموذج الأصلي القديم الذي يتميز بتشكيلة صدر زخارفها مستلهمة من الطبيعة الجغرافية وأشكال الورود والنباتات التي تنتشر في جبال محافظة تعز تمتد زخارفها من الواجهة إلى أعلى الظهر كما يمتاز الزي بإتساع الأكمام التي تنتهي بتطريز خفيف .

وقد ظهر هذا النموذج من الزي في لوحات الفنانين التشكيليين الأوائل في اليمن مثل الفنان هاشم علي والفنان عبد الجبار نعمان وقد أرفقنا لكم لوحة تشكيلية للفنان هاشم علي بعنوان (صبرية تحمل الأجب) وفيها رسم الفنان هذا الزي بطريقة مختصرة قليلاً.

كما حصلنا على صورة لنسخة قديمة منه باللون الأسود وقمنا بتنفيذها باللونين الأبيض والأسود وقد قمنا بنشر الزي باللون الأبيض سابقاً .

تعكس الوحدات الزخرفيه تشكيلات مستلهمة من جمال الطبيعة والألوان التي تشتهر بها قرى تعز بشكل عام .

هذا النوع من التطريز كان مشهور جداً في تعز وكانت النساء يقمن بتطريزه يدوياً بالإبرة والخيط حتى نهاية التسعينات وقد حصلنا على نسخة قديمة أيضاً محفوظة في المركز الثقافي اليمني في القاهرة وتفضلوا مشكورين إفادتنا بها للدراسة ونثمن تعاونهم معنا .

هذا الزي مطرز بطريقة تختلف قليلاً عن النسخة التي حصلنا عليها إلى أننا بعد التحقق وتفريغ رسومات أكثر من نموذج وصلنا إلى أن الجميع يمثل نسخة واحدة ولكن طبيعة العمل اليدوي قد تختلف من يد إلى أخرى إختلافات طفيفة وسنرفق لكم صور من القديم بالإضافة إلى صور عملنا الجديد ترتديه الفنانة منال المليكي Manal Almliki التي أعادت إرتداء هذا الزي لها كل الشكر والتقدير .

كما نشكر فريق العمل برئاسة المصمم الفنان محمد القباطي

@Mc Yamany

والفنانة التشكيلية مياده الورافي @Myada Alwrafe .

ومن التصوير المبدعة : شيماء المليكي @Shosho almoleky .

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