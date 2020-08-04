شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يحتفل بمبادرة تسريع اتفاق الرياض على طريقته الخاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير النقل المستقيل صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء إنه لا مجال لمزيد من التنازلات التي يدفع إليها البعض في الحكومة الشرعية مؤكدا في الوقت ذاته الجاهزية لخوض المعركة في حال فشل الاتفاق.

وأوضح الجبواني في تغريدة على تويتر أنه لن يتم تشكيل حكومة حتى يتم تنفيذ الشق العسكري الذي يتمثل بنزع سلاح المليشيات وإخراجها من عدن ودمجها مع الجيش وإعادة تموضعها في الجبهات لقتال جماعة الحوثي .

وأضاف وزير النقل المستقيل:"إذا لم يتم التنفيذ فإننا جاهزون للعودة للمعركة".

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وقبل أيام وافقت الحكومة والمجلس الانتقالي على آلية جديدة أعلنتها المملكة العربية السعودية وقضت بتشكيل حكومة جديدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي خلال 30 يوما، وذلك للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وأعقب ذلك صدور قرارات جمهورية بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن من الشخصيات المحسوبة على المجلس الانتقالي، فيما أعلن المجلس تراجعه عن الإدارة الذاتية لحكم مدن جنوب اليمن والذي أعلنه في أبريل من العام الجاري.