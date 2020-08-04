شكرا لبحثكم عن خبر حاول انقاذ ابن عمه: غرق الشاب حبيش بالسيل في القرنين "بيحان" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

غرق قبل قليل الشاب عبدالقادر حبيش بمنطقة القرنين بيحان بشبوة

Advertisements

وحاول عبدالقادر انقاذ ابن عمه الذي نجي من الموت في السيل، ومات الذي سعلى لانقاذه.

وتشهد اليمن خلال هذه الأيام امطار غزيرة تسببت في اتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير المنازل والطرق وبعض الحواجز المائية.