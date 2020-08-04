شكرا لبحثكم عن خبر حاول انقاذ ابن عمه: غرق الشاب حبيش بالسيل في القرنين "بيحان" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
غرق قبل قليل الشاب عبدالقادر حبيش بمنطقة القرنين بيحان بشبوة
وحاول عبدالقادر انقاذ ابن عمه الذي نجي من الموت في السيل، ومات الذي سعلى لانقاذه.
وتشهد اليمن خلال هذه الأيام امطار غزيرة تسببت في اتلاف المحاصيل الزراعية وتدمير المنازل والطرق وبعض الحواجز المائية.
كانت هذه تفاصيل خبر حاول انقاذ ابن عمه: غرق الشاب حبيش بالسيل في القرنين "بيحان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.