المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية لإنقاذ عناصرها في الدريهمي جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365

أخمدت القوات المشتركة، مصادر نيران لمليشيات الحوثي -الذراع الإيراني في اليمن - طالت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة. Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في أطراف مدينة التحيتا بشكل عشوائي. وأضاف المصدر أن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالسلاح المناسب وحققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات انتهت باخمادها. وتستمر المليشيات الحوثية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين، في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة، بشكل يومي، منذ توقيع الهدنة الأممية.

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