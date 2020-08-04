المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية لإنقاذ عناصرها في الدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365



أحبطت القوات المشتركة ، محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرين في الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرق مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية مسنودة بتغطية نارية كثيفة من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية.

واكد المصدر أن أبطال القوات المشتركة اشتبكوا مع عناصر المليشيات واجبروهم على الفرار مذعورين بعد مصرع وجرح عدد منهم خلال المواجهات.

وأضاف المصدر، أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية المليشيات التي ساندت محاولة التسلل.

ولفت المصدر إلى أن تحركات الحوثيين صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم لانقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.