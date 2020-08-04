مليشيا الحوثي تستهدف مزارع بالفازة جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي، مزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، دون اكتراث لقداسة أيام عيد الأضحى المبارك.



وقال مصدر محلي في الفازة، إن المليشيات استهدفت مزارع المواطنين في المنطقة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة بشكل مباشر مسببه حالة من الخوف لدى المزارعين مما أدى إلى تعطيل أعمالهم وإعاقة تنقلهم.

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية الواقعة شمال وغرب مركز مدينة حيس خلال الساعات الماضية لتواصل المليشيات سلسلة جرائمها اليومية بحق المدنيين بمحافظة الحديدة.