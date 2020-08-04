مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها على الأحياء السكنية شمال حيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365



فتحت مليشيات الحوثي الإجرامية نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية الواقعة شمال مركز مدينة حيس جنوب الحديدة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

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وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي وحي المحل بالأسلحة الرشاشة ،مما خلف حاله من الخوف والهلع لدى المواطنين واحرمهم فرحة العيد.

وأضاف المصدر، أن الأحياء السكنية من اتجاه الشمال الغربي وقرية بيت مغاري تعرضت لاستهداف حوثي مماثل.

هذا وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، مما ينتج عنها سقوط الآف المدنيين الابرياء منذ انطلاق الهدنة الأممية.