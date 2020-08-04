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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. استشهاد مواطن واثنين من أطفاله بانفجار لغم حوثي في الدريهمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
استشهد مواطن واثنين من أطفاله، إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي الإجرامية بالقرب من منازل المواطنين في قرية قضبه بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.
وأفادت مصادر طبية، أن لغما من مخلفات مليشيات الحوثي انفجر بدراجة المواطن أحمد علي الاهدل وأودت باستشهاده مع اثنين من أطفاله وهما عبده أحمد ذات 12 عاما ويعقوب أحمد ذات 10 أعوام.
وأضافت المصادر، أن الشهداء من قريه الجريبه وقد كانوا في طريقهم إلى إحدى المستشفيات في قريه القضبه لتلقي العلاج ولكنهم تعرضوا للغم حوثي وعلى أثره أودى بحياتهم، ليتم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي.
وتضاف هذه الجريمة البشعة إلى سجل مليشيات الحوثي الحافل بالجرائم، وذلك في ظل صمت الأمم المتحدة ودون تدخل من المجتمع الدولي ليضع حد لجرائم المليشيات الإيرانية.
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