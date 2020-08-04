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ترامب يكشف عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها.

 

 

 

 

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ونقل موقع "Axios" المقابلة التلفزيونية الحصرية مع الرئيس ترامب، حيث وصف الأخير أن قرار إرسال القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط كان بمثابة الخطأ التاريخي الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية منذ نشوئها.

 

وفال ترامب في هذا الصدد: "أزلنا "داعش" الإرهابية 100% وأزلنا الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى زعيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، فعلت الكثير من الأشياء التي لم يفعلها الرؤساء الآخرون".

 

وأضاف ترامب، معلقا: "لم يكن يجب علينا القدوم إلى الشرق الأوسط على الإطلاق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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