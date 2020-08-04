شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة عاجلة من بن بريك الى الرئيس هادي "(أصرف راتبي)" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب رئيس مليشيات الانتقالي هاني بن بريك عبر حسابه على تويتر ‏بلغني أن العليمي قال عندما قطع راتب الأستاذ فهد الشرفي المرة الأولى إن الرئيس هادي منع التعدي على الرواتب حتى هاني بن بريك راتبه يمشي له. وأقول إن هذا الكلام كذب فراتبي مقطوع منذ إقالتي وأنا الوزير الوحيد من الوزراء المقالين راتبه مقطوع، وأخبرتني المالية أنه توجيه من مكتب الرئاسة وتابع بن بريك قائلا :

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‏أنا بفضل الله غني بما أغناني الله من فضله، وإنما ذكرت هذا - ولأول مرة أتعرض لذكره بعد ثلاث سنوات - لما بلغني كلام العليمي حتى لا يدعي فضلا من ليس له فضل. ولم أقبل أبدا مقترح كتابة طلب إطلاق راتبي. وغيري كثير من أبناء الشعب ممن يلعب برواتبهم، ويتم الابتزاز الرخيص في لقمة عيش الناس.

بلغني أن العليمي قال عندما قطع راتب الأستاذ فهد الشرفي المرة الأولى إن الرئيس هادي منع التعدي على الرواتب حتى هاني بن بريك راتبه يمشي له. وأقول إن هذا الكلام كذب فراتبي مقطوع منذ إقالتي وأنا الوزير الوحيد من الوزراء المقالين راتبه مقطوع، وأخبرتني المالية أنه توجيه من مكتب الرئاسة

أنا بفضل الله غني بما أغناني الله من فضله، وإنما ذكرت هذا - ولأول مرة أتعرض لذكره بعد ثلاث سنوات - لما بلغني كلام العليمي حتى لا يدعي فضلا من ليس له فضل. ولم أقبل أبدا مقترح كتابة طلب إطلاق راتبي. وغيري كثير من أبناء الشعب ممن يلعب برواتبهم، ويتم الابتزاز الرخيص في لقمة عيش الناس