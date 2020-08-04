شكرا لبحثكم عن خبر بن بريك : راتبي مقطوع لكنني غني ولم اتقدم بطلب إطلاق راتبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إن راتبه مقطوع بتوجيهات رئاسية.

ونشر بن بريك تغريدة على حسابه بتويتر قال فيها إنه غني ولم يقبل مقترح كتابة طلب إطلاق راتبه.

وأضاف أنه الوزير الوحيد من الوزراء المقالين راتبه مقطوع مضيفا أن المالية أخبرته أنه توجيه من مكتب الرئاسة.

ويقيم هاني بن بريك في الإمارات ويتلقى المجلس الدعم الكامل من الإمارات.