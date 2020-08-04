شكرا لبحثكم عن خبر سقطرى .. مواطنون سماع أصوات نادر سماعها في هذا الفصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سمع مواطنوان صباح اليوم أصوات رعديه من الجهة الشمالية لأرخبيل سقطرى ، وهذا من النوادر أن يسمع صوت رعد في فصل الخريف بسقطرى . Advertisements ويغطي سماء سطرى وسقطرى سحب ماطرة وتساقط خفيف للمطر . وفي فصل الخريف ترتفع أمواج البحر وتنقطع الملاحة البحرية بسبب هيجان الرياح الموسمية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى .. مواطنون سماع أصوات نادر سماعها في هذا الفصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.