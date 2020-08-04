شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. شبوة.. غرق سيارة تقل عروسين في مياه السيول، ومشاركون في موكب الزفاف ينقذون الموقف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو، أظهرت حجم الأضرار الناجمة جراء مياه سيول الأمطار. ومن بين الصور التي لاقت رواجاً واسعاً، غرق سيارة نوع “صالون” تقل عروسين في محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد. وطبقاً لناشطين فإن السيارة التي في الصورة، يستقلها عروسين، كانا في طريقهما ضمن موكب الزفاف إلى منزل العريس، ولان السيول كادت ان تضع حداً لحياتهما، تداعى المشاركون في موكب العرس، وقاموا بتثبيت السيارة، قبل إخراج العروسين من داخلها، ونقلهما إلى سيارة أخرى.

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