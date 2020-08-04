رئيس الوزراء يجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات



أجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اتصالاً هاتفياً، مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، جرى خلاله مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية والصحية والتنموية في المحافظة.

Advertisements

وتبادل رئيس الوزراء مع محافظ حضرموت التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نقل اليه والى أبناء محافظة حضرموت جميعا تحيات وتهاني فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلاً المولى تعالى أن يعيدها وقد تحقق لليمن كل ما يصبو اليه من امن واستقرار.

وقدم محافظ حضرموت باسمه ونيابة عن أبناء المحافظة، التهاني لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة، واهمية تضافر الجهود من اجل إنجاح عملها بما يعود بالخير والفائدة على الوطن.. متطرقاً الى الأوضاع الأمنية والصحية والخدمية في المحافظة، والاحتياجات القائمة لتلبية متطلبات المواطنين خاصة في جوانب رفع قدرات القطاع الصحي وتحسين خدمة الكهرباء.. لافتاً الى الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجانب الحكومي لتغطية هذه الاحتياجات وفق الأولويات.

وعبر رئيس الوزراء، عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والالتفاف الشعبي الكبير من أبناء المحافظة حولها للحفاظ على الامن والاستقرار بوصف ذلك عاملاً أساسياً لتحقيق النمو والتطور المنشود.. مؤكداً ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لجعل محافظة حضرموت انموذجاً في التنمية والتطور وذلك من خلال تكثيف المشاريع الخدمية والتنموية وتشجيع الاستثمارات.