مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

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أطلقت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 4 أغسطس /آب 2020، نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية الواقعة شمال مركز مدينة حيس جنوب الحديدة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكر مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي وحي المحل بالأسلحة الرشاشة ،مما خلف حاله من الخوف والهلع لدى المواطنين واحرمهم فرحة العيد.

وتابع المصدر، أن الأحياء السكنية من اتجاه الشمال الغربي وقرية بيت مغاري تعرضت لاستهداف حوثي مماثل.

هذا وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة، مما ينتج عنها سقوط الآف المدنيين الابرياء منذ انطلاق الهدنة الأممية.