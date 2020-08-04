مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع المقاومة في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ الضالع
تجددت المواجهات بين القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي الارهابية من جهة ثانية، الثلاثاء 4 اغسطس 2020م، في جبهات شمال غربي الضالع، (جنوبي اليمن).
وذكر مصدر عسكري ميداني، أن المواجهات تجددت بين الطرفين بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في جبهات باب غلق والفاخر وبتار على الحدود الشمالية والجنوبية الغربية لمركز الفاخر بمديرية قعطبة، شمال غربي الضالع.
ووفق المصدر، امتدت المواجهات إلى جبهة المشاريح الحدودية مع جبهة بتار، شرقي مديرية الحُشا، في محاولة بائسة من المليشيا الحوثية في إحراز تقدما نحو المواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية.
واسفرت المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الحوثيين.
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