وفاة وإصابة 3 أشخاص جراء انهيار صخري في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ إب

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، الاثنين 3 أغسطس /آب 2020، جراء انهيار صخري فوق قرية الأحواد بعزلة الأعماس بمديرية السدة التابعة لمحافظة إب، وسط اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن الانهيار الصخري أودى بحياة شخص ويدعى أحمد علي صالح وتسبب بجروح لشخصين إثر مرورهم بسيارة.

وأوضحت المصادر، أن السقوط الصخري وقع فوق قرية الأحواد، على الخط الفرعي لقرى بيت الفائق الاحواد الجلبي وادي هلال، وقد سقطت صخرة أثناء مرور سيارة من بيت الفائق.

وبينت المصادر، أن السيارة تابعة للمواطن عبدالفتاح اسماعيل الفائق واصابته بالغه، كما أصيب محمد نبيل الفائق وهو أحد الركاب، وتوفي أحمد علي صالح أحمد الفائق وهو أحد الركاب.