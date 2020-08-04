إحباط محاولة حوثية لفك الحصار عن عناصرها في الدريهمي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

أحبطت القوات المشتركة، أمس، محاولة حوثية جديدة لإنقاذ عناصرها المحاصرة في الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

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وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات الحوثية حاولت فتح ثغرة في محيط مدينة الدريهمي من جهة جنوب شرق مركز المديرية بعملية تسلل انتحارية مسنودين بتغطية نارية كثيفة من الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ولكن دون جدوى.

مؤكدا أن أبطال القوات المشتركة اشتبكوا مع عناصر المليشيات واجبروهم على الفرار مذعورين بعد مصرع وجرح عدد منهم.

وأضاف أن مدفعية القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران مدفعية المليشيات التي ساندت محاولة التسلل الفاشلة.

ولفت إلى أن تحركات المليشيات الحوثية صوب مدينة الدريهمي مرصودة بدقة ولن تحقق كل محاولاتهم إنقاذ عناصرهم المحاصرين إلا مزيدا من الخسائر في صفوفهم.