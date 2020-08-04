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البيضاء.. مقتل وإصابة 4 مسلحين في مواجهات قبلية برداع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

 

لقي ثلاثة مسلحين مصرعهم واصيب آخر، اثر اشتباكات بين مسلحين من قبيلة آل الجوفي وآل خبزة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

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وقالت مصادر ان اشتباكات اندلعت الاحد بين مسلحين من آل الهصيصي الجوفي وآخرين من آل خبزة

في مدينة رداع.

ولفتت المصادر ان الاشتباكات التي استخدم فيها الجانبين الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أسفر عن مقتل كلا من " علي احمد الجوفي - طارق عبدربة الجوفي - والحمدني الجوفي" واصابة رابع من آل خبزة.

وارجعت المصادر اسباب الاشتباكات على خلفية خلافات سابقة أدت لحرب بين الطرفين قبل عامين خلفت أربعة قتلى.  

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