الأرصاد يحذر من "سيول هائلة" في سهل تهامة والساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صنعاء Advertisements نبهت هيئة الأرصاد الجوية اليمنية الاثنين إلى تشكل نشاط ركامي شديد على محافظات الحديدة وشبوة والمهرة وعمران والمحويت وحجة وصعدة. وتوقّعت في أحدث تقاريرها عن حالة الطقس هطول أمطار غزيرة متفاوتة الشدة، مصحوبة بالعواصف الرعدية، على تلك المحافظات. وطالبت الهيئة المواطنين بتوخي الحيطة والحذر من تدفق السيول الهائلة في سهل تهامة والساحل الغربي كذلك على مديريات جنوب شبوة. كما نبهت مرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في المياه الإقليمية وأعالي البحار شرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية لليمن

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