مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن في بني مطر غربي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

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اقتحمت مليشيات الحوثي أمس الاثنين منزل احد المواطنين بقرية المساجد بني مطر محافظة صنعاء، حيث اقتحمت المنزل من اجل نهبه.

وذكر شهود عيان ان مشرف المليشيات في بني مطر المدعو ابويوسف استقدم عشرات من المسلحين واقتحموا المنزل بالقوة واطلقوا النار على النساء داخل المنزل.

واضاف الشهود ان مشرف المليشيات يجمع حوله عدد من قطاع الطرق والقتلة والمجرمين وينصبون نقاط في خط الحديدة صنعاء لابتزاز المسافرين وابناء المنطقة ونهب أراضيهم ومنازلهم والتهجم عليها واذكاء المشاكل والخلافات بين أبناء المنطقة من أجل استمرار تطويع الأهالي واستمرار تحكمهم بالناس.