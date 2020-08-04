شكرا لقرائتكم خبر عن وسط اطلاق تحذيرات عاجلة من أهالي المنطقة.. انفجار سد أخر في ضواحي صنعاء ينذر بكارثة إنسانية مخيفة ( صورة - فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع تواصل شدة السيول الجارفة والامطار الغزيرة في مختلف ضواحي صنعاء > تزداد خطورة الفيضانات يومياً على المواطنين وأخرا اليوم ، حيث انفجر كبرى السدود في العاصمة اليمنية صنعاء جراء هطول امطار غزيرة. Advertisements وقال مصادر محليه انفجار سد الرونة بمنطقة حبابة القريبة من شبام في ضواحي صنعاء . ونوه بالقول ان السيول جارفة باتجاه طريق صنعاء المحويت. سد الرونة في مديرية حبابة يجرف الوادي بعد انفجاره يارب

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