شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لأسعار الصرف صباح اليوم.. أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اقتصاد
أسعار الصرف في عدن
الدولار الاميركي
شراء: 758
بيع: 760
الريال السعودي
شراء: 199.5
بيع: 200
اسعار الصرف في صنعاء
الدولار الاميركي
شراء: 596.5
بيع: 598
الريال السعودي
شراء: 157.4
بيع: 157.7
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.