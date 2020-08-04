شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لأسعار الصرف صباح اليوم.. أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتصاد أسعار الصرف في عدن الدولار الاميركي شراء: 758 بيع: 760 الريال السعودي Advertisements شراء: 199.5 بيع: 200 اسعار الصرف في صنعاء الدولار الاميركي شراء: 596.5 بيع: 598 الريال السعودي شراء: 157.4 بيع: 157.7

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