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ارتفاع مفاجئ لأسعار الصرف صباح اليوم.. أسعار الصرف الآن

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لأسعار الصرف صباح اليوم.. أسعار الصرف الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتصاد

أسعار الصرف في عدن

 

 

 

 

الدولار الاميركي

شراء: 758

بيع: 760

الريال السعودي

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شراء: 199.5

بيع: 200

 

اسعار الصرف في صنعاء

 

الدولار الاميركي

شراء: 596.5

بيع: 598

الريال السعودي

شراء: 157.4

بيع: 157.7

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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