فيديو: طفلة وابنة كاتب يمني شهير تخطف إعجاب الجميع بالغناء والعزف على العود ببراعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر الصحفي البارز الزميل"غمدان اليوسفي"مقطع فيديو للطفلة اليمنية الموهوبة وهي تعزف بابداع واحساس مرهف على آلة العوج نالت اعجاب الجميع . نص التغريدة : "مريم هائل"، ابنة الأستاذين منصور هائل وأروى عثمان .. ذائقة راقية وطرب عالي المزاج، والأجمل هذا العزف الذي قلما أجادته فتيات يمنيات في عمرها الصغير..".

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