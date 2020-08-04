‏الانتقالي الجنوبي يحدد موعد بدء مشاورات تشكيل الحكومة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القيادي في الانتقالي الجنوبي وعضو هيئة رئاسة الإنتقالي الجنوبي عضو الفريق المفاوض علي الكثيري عن موعد بدء مشاورات تشكيل حكومة المناصفة الجديدة بين الانتقالي والشرعية . ‏وقال الكثيري انه في مطلع الأسبوع المقبل ستبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة . واكد الكثيري أن ايادي الانتقالي ممدودة لتنفيذ اتفاق الرياض ، مشيرا إلى أنهم مستعدون للخيارات الأخرى . Advertisements وأوضح الكثيري أن المليونيات التي نظمها الانتقالي أعطتهم زخما في مفاوضات ومشاورات الرياض . وأعلن الكثيري أن التحالف العربي أعطى ضمانات لتنفيذ اتفاق الرياض. واختتم الكثيري قوله بإن الإدارة الذاتية كانت وسيلة لإيجاد حلول لملفات الخدمات ، وليست غاية في حد ذاتها مؤكدا أنه سيتم حلحلة هذه الملفات عبر السلطات المحلية في المحافظات حيث سيتم تغيير المحافظين في كل المحافظات الجنوبية .



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