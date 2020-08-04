شكرا لبحثكم عن خبر السيول تقتل 16 شخصاً في مأرب، النصف منهم أطفال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تسببت مياه سيول الأمطار في محافظ مأرب، بمقتل وإصابة 21 شخص جميعهم أطفال وكبار السن.

وأكدت إحصائية غرفة العمليات في مكتب الصحة مأرب، أن مستشفيات المحافظة سجلت وصول 21حالة، منها 17حالة متوفية و4 حالات إصابة نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المحافظة.

وكشف التقرير أن 16حالة فارقت الحياة غرقاً، فيما حالة واحدة توفت نتيجة صاعقة رعدية.

وأشار التقرير إلى وجود 4 حالات إصابة، منها امرأتين تعرضنا لإصابات بالغة نتيجة انهيار جدار المنزل، بسبب سيول الأمطار، بالإضافة إلى هناك حالة مصابة، نتيجة صاعقة رعدية.

Advertisements

وأوضح التقرير أن 8 حالات لأطفال توفوا غرقاً، فيما 9حالات وفاة لكبار السن، وأن جميع

مواطنون يحاولون تجنيب السيول من منازلهم في مأرب

الحالات الـ 17 وصلت للمستشفيات بعد أن فارقت الحياة، في الوقت الذي لا تزال فيه الحالات المصابة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وطبقاً لتقرير مكتب الصحة، فإن جميع الحالات المتوفية والمصابة، توزعت ما بين مديرية صرواح، والجوبة، وحريب ومديرية الوادي، وريف مدينة مارب.

وكان مكتب الصحة وجه في وقت سابق جميع المستشفيات برفع جاهزية الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لما تشهده المحافظة من هطول للأمطار، وتدفق للسيول في عدد من مديريات المحافظة.