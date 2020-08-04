شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن المعين حديثا : سيتم الاستفادة من تجربة ساحل حضرموت في الامن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بحث اللواء أحمد الحامدي، مدير أمن العاصمة عدن المعين حديثا، خلال زيارته لنائب المدير العام للأمن بساحل حضرموت، العقيد سعيد بن دويس، تعزيز التعاون بين الجانبين.
وتفقد خلال الزيارة، قسم القيادة والسيطرة والمركز الطبي بمقر القيادة في معسكر النجدة. واطلع على آلية سير العمل في الأقسام الحيوية، ودور أفراد ومنتسبي إدارتي البحث الجنائى والدفاع المدني.
ولفت مدير أمن العاصمة عدن، إلى اعتزامه تطبيق بعض القواعد الإدارية والإجرائية المطبقة في مديرية أمن ساحل حضرموت، بالعاصمة عدن والاستفادة من تجربة امن ساحل حضرموت .
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