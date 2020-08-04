شكرا لبحثكم عن خبر المملكة العربية السعودية تتدخل لانقاذ الريال اليمني من الانهيار وتطلق اخر دفعات الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكدت مصادر محلية ان السعودية اطلقت الاثنين اخر دفعات من الوديعة التي اودعتها في البنك المركزي اليمني مطلع 2018 لانقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.

وقالت المصادر في افادة لصحيفة "عدن تايم" ان الدفعات المتبقية من الوديعة السعودية والتي تم اطلاقها اليوم تقدر بدفعتين، بالاضافة الى دفعة ثالثة تم اعتمادها واطلاقها سابقا ولم يتم ارسالها.

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واضافت ان اجمالي الدفعات المتبقية التي تم اطلاقها تقدر بنحو 250 مليون دولار، وهو المبلغ المتبقي من الوديعة السعودية التي اودعتها المملكة مطلع 2018 والمقدرة ب 2 مليار دولار والتي خصصت لاستيراد السلع الاساسية للحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية ومنعها من الانهيار.

ومن شأن هذه الدفعات التي اوضحت المصادر ان البنك المركزي سيعلن عن تفاصيلها عقب اجازة العيد، ان تضع حدا للانهيار المتسارع للريال اليمني وتحافظ على قيمته الشرائية، بالاضافة انها ستحد من عمليات المضاربة باسعار صرف العملات الاجنبية بالسوق.

ويرى خبراء اقتصاديون ان الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من استمرار التدهور في العملة المحلية وتوقف شبه تام لعمليات التصدير، فضلا عن عدم وجود غطاء من العملة الاجنبية للطبعات الجديدة من الريال اليمني جميعها عوامل واسباب تتطلب بالضرورة الى وديعة اخرى للبنك المركزي من العملة الاجنبية تترافق مع اتخاذ سياسات نقدية ومالية جادة للحفاظ على قيمة العملة المحلية ووقف نزيفها الحاد.