هل سيستسلم اليمنيون لقهر عصابة الحوثي ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - حينما نقرأ في بطون الكتب ونحفر في جدار التاريخ ، نجد أن اليمني يعشق الحرية ويرفض العبودية ، وقد عبر عن ذلك حتى في تدينه بغير دين الله ، فقد اختار الشمس والقمر من دون الأصنام لكي يظل رأسه شامخا في السماء ، رافضا الانحناء نحو الأرض . وإذا كان الأمر كذلك فبالتأكيد لن يقبل أن يكون عبدا لجرذ يعيش في جحر تحت الأرض يسمى عبدالملك الحوثي . وحينما أقول بأن الشعب اليمني لن يقبل بالعبودية ، فأنا أنطلق من الجانب الطبيعي والفطري لهذا الشعب الذي يعتز بإنسانيته عبر التاريخ ، ويعتز بحريته ويرفض التخلي عنها ويدافع عنها بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة .
من كانت هذه صفاته فيقينا لن ينساق إلى عبودية عصابة من الأخلاط تدعي وصلا بالنبي محمد ، وتمارس الإكراه والخداع عبر تاريخها الملوث بالرذائل والسطو على حقوق الآخرين ، ولا ننكر أن هناك قلة قليلة من الذين يشترون العبودية بما يملكون من حرية ، ولو أن السماء تمطر حرية لفتحوا المظلات لكي تقيهم الحرية ، هؤلاء لم يخسروا حريتهم فقط ، بل كسبوا عبوديتهم واستمراؤا هذه العبودية ، بل وذهبوا بعيدا للدفاع عنها .
الحرية إحدى مكاسب اليمنيين وهم لا يتعايشون مع العبودية ، لأنهم نشاؤا على الحرية ورضعوها في حليب أمهاتهم ، فمهما كانت أدوات الطغيان ، فإن الحرية تظل هي القيمة الحقيقية لدى اليمنيين ، فعبر تاريخهم كانوا حراس حريتهم ، ولن يكونوا يوما ما حراسا لعبوديتهم . الحوثي يريد من اليمنيين تحت زعم مواجهة (ما يسمونه) العدوان أن يدافعوا عن وجوده وليس عن الوطن . ومع ذلك سيذهب اليمنيون مع حريتهم أينما ذهبت ولن يكونوا إلا في خدمتها ، وهم يعرفون عدوهم الحقيقي الذي يريد اصطناع عدو هو في الأساس من جاء به ، فهذا العدو لم يكن موجود في الحروب الستة ولا في حرب دماج وعمران وصنعاء .
لقد أتبعت عصابة الحوثي كل المعاني واختصرتها في ذاتها ومارست التعالي والاستعلاء على أحرار اليمن ، تريد تزييف إرادات اليمنيين وقولبتها على شكل ألواح من أحجار الصمت ، لكي يستمر استبدادها ، واليمني لا يريد سوى أن يكون سيدا في وطنه ، ولن يقبل بعبوديته لدى عبيد هم في الأساس دخلاء على هذه الأرض . لن يقبل اليمني أن يتسول حقوقه من لصوص أرادوا تحويل بلده إلى ملكية خاصة تحت ذريعة قدسية مزيفة صنعوها تحت أستار الجهل لأنفسهم .
لن يقبل أحرار اليمن وأصحاب الأرض أن توزع هذه العصابة بلدهم كغنيمة على الأقارب والأزلام ، وتقتطع الوطن إقطاعيات لهم ، وتطلب بعد ذلك من اليمنيين الدفاع عن الوطن ليس كوطن بل كملكية خاصة ، لن يقبل اليمني الحر أن يصبح اللص صاحب سلطة لا تحد بأي حد ويصبح هو في نظر هذه العصابة مجرد سلعة بلا قيمة ، فالوطن بالنسبة لهذه العصابة ملكية خاصة تعتقد أن من حقها أن تتصرف به بالطريقة التي تناسبها . هذه العصابة تزعم أن نسبها يمتد إلى نسب النبي محمد وموطنها معروف في التاريخ ، فنحن قد آويناها أكثر من ١٢٠٠عام ، وعليها أن ترحل إلى حيث تزعم نسبها .
إنها ليست سوى عصابة منحتها الظروف والغباء السياسي قبلة الحياة ، فخرجت مستغلة حالة الإحباط العام ، وهاهي تحاول اليوم استغلال العامل الوطني لدى الناس فتقودهم إلى ما تسميه الدفاع عن الوطن بينما هي في الحقيقة تدافع عن مصالحها وبقائها . لن يكون اليمنيون مع لقطاء يتسولون نسبهم من الرسول ويسقطون قول المولى عز وجل : إن أكرمكم عند الله أتقاكم .
لا تتركوهم يملؤن شواغر النقص في أنسابهم على حساب وجودكم ، فقتالكم للحوثيين شيء مقدس يباركه الله وتباركه فطرة الحرية التي فطر الله الناس عليها ، وانتصاركم عليهم يمنحكم حياة العزة والكرامة ، فالمعركة معهم فاصلة بين الحياة والموت . أنتم أمام عصابة أوهى وأضعف من بيت العنكبوت ، ملكتها الصهيونية في غفلة من التاريخ الكراسي بلا مشقة ، فلم يكونوا ثوارا ولا مناضلين ، ولا وطنيين ولا شجعان ، إنهم حديثوا النعمة ، اغتنوا بعد فقر واستقوا بعد ضعف ففسدوا وأفسدوا ، وطغوا وبغوا ، لكن حين سيجد الجد وستحين ساعة الحساب ، سيفرون كالثعالب وسيتخلون عن ألقابهم الملوثة بحقوق اليمنيين ، وسيتسابقون إلى الهرب .
إنهم ليسوا سوى كلاب سوق ونخاسة يتخايلون ويتبخترون ويتباهون لأنكم جعلتم من أنفسكم حماة ودرعا واقيا لهم ، فلترفعوا الغطاء عنهم وستظهر سوأتهم ، فهم الرذيلة والنقيصة " وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون " . بالتأكيد لن يحب اليمنيون من منحوهم الكراهية والموت .
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