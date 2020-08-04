شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعفي " 3 " فئات جديدة من رسوم الإقامة في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مطلع في المملكة العربية السعودية أن هناك عدة فئات من المقيمين في السعودية معفيين من رسوم الإقامة التي تدفع سنويا ولمرة واحدة، وبحسب المصدر فأن تلك الإعفاءات شملت فئات جديدة.

و ذكرت الجوازات أن الفئات المعفاة من رسوم الإقامة لا يعني أنهم لا يدفعون رسوم أخرى، فقد يترتب عليهم بعض الرسوم التي تتعلق بالخدمات وكذلك التأشيرات.

إليكم الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة لعام 2020 .

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الفئة الاولي هي المواليد التابعين للوافدين والمولودين داخل المملكة.

الفئة الثانية هي الطلبة الحاملين لتأشيرة الدراسة.

الفئة الثالثة هي الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج نهائي.

هذا من هنا فسوف يدفع الوافدين العاملين في جميع منشآت القطاع الخاص وخاصة تلك التي يزيد بها عدد العمالة الوافدة عن عدد العمالة السعودية، حيث أن تلك المنشآت ستكون ملزمة بدفع ذلك المقابل المالى عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية فى هذه المنشآت .