ارتفاع عدد الضحايا جراء السيول الجارفة في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

توفيت امرأتان وطفل وأصيبت امرأتان، الاثنين، جراء تهدم منزل بمنطقة وادي ظهر بهمدان محافظة صنعاء جراء الأمطار الغزيرة.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر، أن أحد المنازل بمنطقة وادي ظهر انهار ما أدى إلى وفاة امرأتين وطفل وإصابة امرأتين تتلقيان العلاج بمستشفى 22 مايو ضلاع، مشيرًا إلى أنه تم توجيه المستشفى بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجانا للمصابتين.

وفي مأرب توفي 17 شخصاً وأصيب أربعة آخرين جراء سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من محافظة مأرب.

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وأوضح مصدر طبي لوكالة “سبأ” أن من بين حالات الوفيات ثمانية أطفال، وتسعة من كبار السن جميعهم توفو غرقا، ماعدا حالة واحدة نتيجة صاعقة رعدية.

وأشار المصدر إلى أن الحالات المتوفية والمصابة موزعة على مديريات صرواح والجوبة وحريب ومديرية الوادي والمدينة.

وتشهد محافظة مأرب سيولاً جارفة خلفت أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم وتسببت في نزوح أكثر من ألف أسرة من مساكنهم.