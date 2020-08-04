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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليست الامارات ولا المجلس الانتقالي..هذه الجهة تفرض انفصال الجنوب عن الشمال بقوة السلاح..لن تصدق من الذي فرض الانفصال بالقوة وأصبح الانفصال رسميا

2020/08/04 الساعة 03:52 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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